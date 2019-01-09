Derry, Ireland: Rachel Catherine Louise Barnaby.
Co. Waterford, Ireland: Glenn William Waters.
Butler, AL: Tia Nikole Ridgeway.
Chatom, AL: DanielRyan Beech.
Citronelle, AL: Nathaniel Bradley Duke.
Leroy, AL: Carley Rae Carpenter.
Millry, AL: Joshua Raiford Brown, Caleb James Singleton and Sydney Claire Whigham.
Mobile, AL: Matthew Stapleton Haight.
Saraland, AL: Blakely Dalton Morrison.
Semmes, AL:TiffanyMorgan Ogle.
Tuscaloosa, AL: I'Shayon AGreen.
Gilbert. AZ: Bryce Martin Wade.
Blackshear, GA: Stetson Fleming Bennett.
Addis, LA: Hailey Shayne Weems.
North Charleston, SC: James Marquell Middleton.
Memphis, TN: Kalyn DeShun Grandberry.
Adams Natchez: Cristofer Thompson.
Amite Liberty: Zailen D Allen, Dailen D Allen and Caitlynn Michelle Jones.
Amite Smithdale: Destinee Airelle Morgan.
Bolivar Shaw: SierraSymone King.
Claiborne Pattison: Rahem JamarkiShorter.
Claiborne Port Gibson: Jacory Leedell Rankin and Myron Pernell Stewart.
Clarke Enterprise: Jonathan DavidPhillips.
Clarke Meridian: Kendall Page Herrington.
Clarke Quitman: Karmen Ashley Davidson, D'Nay'La Katherine Zebornia Fuller and Danielle Nicole Gandy.
Clarke Shubuta: Jolynn Marie Schweppe.
Covington Collins: Jayla Addrunnia Barnes, Mercedez Lane Beasley, Yakeem Ra'Mon Bennett, Nathan Hascal
Blackledge, Nicholas Kyle Blancett, Andrea Nicole Bonds, AlishaAnn Graves, TymesiaShaqueal Hicks, Destiny Jade Ponder, Spechelle Russell, Jacqueline Nicole Ryan, Madison Paige Seger, Felicia Latoy Smith and Amey Nicole Wilson.
Covington Mount Olive: Hollie LaShia Beckham, Katelyn Danielle Dossett, Corlee Elizabeth Gentry, Jamie A
Owens, Diamond Dimillia Rankin and Courtney Lyntavia Tatum.
Covington Petal: Abby Laurel Britt.
Covington Seminary: :Jenise Ray Bolin, William Christopher Broome, AnthonyGene Clapp, Katherine Hailey
Davis, Christopher Adam Farrell, Randall Layne Loftin, McKennaLee Pippen, Emily Morgan Stewart and Savannah Reann Thompson.
Forrest Hattiesburg:Ras Tanner Boleware, Camryn Denise Castle, Jennifer Nichole Cruz, Noel Garrett Ebbert,
Tana LaShelleEpting, Davis Alexander Gibson, Douglas William Hatten, Delaney Mikell Havard, Tameka Jalisa Hayes, Savanna Elise Hayes, Kristi Anne Kavanaugh, Courtney Abril Lee, Travis Lincoln Marshall, Keri Alexandra McDonald, K.C. Bryant McKissack, Charles Reginald McSwain, Mitchell Scott Murphy, John Parker Nix, LaKyiah D Rivers, Mason Titus Simmons, April Kristine Turner, David Monroe Walker and Christian Case Wright.
Forrest Lumberton:Kayleigh Trace Patrick and Kaitlyn Ann Welborn.
Forrest Petal:Bailey Drew Blanton, Tatum Elizabeth Brown, Leah Danielle Cooper, Blake Ashton Craig, Patrick Rylee Culpepper, ErisNicoleDrinker, Callie Jane Dye, Carley Noel Dye, Hannah McKay Eaton, Brittani M Fernandez, Kenneth Perry Foil, ClintJeffreyFord, Lauren Elizabeth Gardner, Taylor Alexander Gatwood, Kaitlyn Leighann Graham, Aimee Colleen Green, Noah Robert Hegwood, Grant Paul Henke, Logan Mitchell Holmes, Daniel Allen Hopkins, Jayla Patrice Keyes, Andrew Curtis Kirkland, Macy Ann Knight, Maegan ClareMartin, Ryleigh Kristine Meadows, Riley Elizabeth Moore, Julia Anne Moreno, Autumn Marie Mosley, Juliann NicoleNelson, Matt R Norris, Brandon Michael Pedersen, Erin Virginia Perry,
Adrienne Marie Pittman, Dylan Alexander Pylant, Caleb Wayne Ratzlaff, Peter Eric Rumbarger, Khattab Bassel Saleh, Allie Danielle Stogner, Abigail Elise Swindoll, Shaylee Raye Thames, Brianna Rene Trosclair, Robert William Tweedy, Richard Wesley West, Lauryn Asheigh Wheat and Tatiana Gisele Zamora.
Forrest Richton: Austin Cody McCardle.
George Lucedale: Colby Leo Charlton, Corine Suely Cochran, Brandi Chantel Cooley, Davis Scott Hicks,
Jonathan Lorenzo, Rebecca Lynn Malone, Claudia Mae Passeau, Tyler Keith Rouse, Lakelin J Smith, Skyler Hope Steede, Kendra Eloise Stevison and Alexis B Swinney.
Greene Beaumont: Destin DeWayne Davis.
Greene Leakesville: Austin Chandlier Averett, Matthew Quinn Erkhart and Cameron Alexander Graves.
Greene Lucedale: Justin Tyler Adams, Charles Preston Hammonds and Calla Nicole Pitts.
Greene Mclain: Jakeal Deshae Griffin.
Greene Neely: Kesnie Lauryn Cochran.
Greene Richton: Darren Cade Brewer, Warren Tyler Coxwell, Ivory Renee Freeman, Taylor Don Anne Meadows, Tony Bryce Odom, Lori Danielle Roberts, Kinley Michelle Thornton, Dawson Jean Lee Walley, Aaron
JosephWelsh and Meagan ElizabethWhiddon.
Greene State Line: Danyell Monique Lockhart, Alexis Faye Seabrook and Gre Serenity LaFarris Walley.
Hancock Bay Saint Louis: Layla Marie Waite and Kaelyn Michelle Walls.
Hancock Kiln: Pearlanna Cherelle Necaise and Stephen Nicholas Rose.
Harrison D'Iberville: Shaterica Monique Brown and Jasmin Danielle Short.
Harrison Gulfport: Chyna Leigh Allen and Charles Dalton Keen.
Harrison Long Beach: Elizabeth Kay Morrison and Grace Patricia Toney.
Harrison Pass Christian: Peter Thuan Hoang.
Harrison Saucier: Logan Hunter Terwilliger.
Hinds Clinton: Joseph Bryson Cobb and Caitlyn Jenae Dungee.
Hinds Edwards: Avery D. Rhodes.
Hinds Jackson: Kacey C Bradford and De'Angelo Martez Ware.
Holmes Lexington: Jinaya Lanae Ford.
Jackson Gautier: Emily Jade Riley.
Jackson Moss Point:JerricaDiane Mims and LaMiracle GaBrielle Sims.
Jackson Ocean Springs: Cooper James Brune.
Jackson Vancleave: Savannah Elizabeth Ross, Braxton Clay Whitt and Haley Nicole Young.
Jasper Bay Springs:KristenNicoleAgee, ChelseaJahisa Amerson, Abigail Allyce Campbell, Robert Nathaniel Crane, Dashawn Rafiel Crawford, Jakeal Alexander Gavin, Caleb Jeffrey McDevitt, Mayunique Shonta Page, Tiffany Leigh Payne, Ma'Kesha Dominic Payton, Sinque Willie Ramsey, Bryce Martin Shoemake and Trenton Carter Sims.
Jasper Enterprise: Davonzell Moncrief.
Jasper Heidelberg: Jarvis Jumond Buxton, Jennifer LeighCoelho, Mary-Catherine Diane Collins, Kaden Clint
Cotton, Katelyn Stewart Green, Pernell James, Keyara Shi'Day Jones and Victoria LaShae McLaurin.
Jasper Laurel: Britany Nicole Blakeney and Cameron Chance Sullivan.
Jasper Louin: Mandy Brianna Dupree, Kiana Shante' Hamilton, Lauren Elizabeth Parker, Jenifer Lauren Smith
and Lexus Co'ShuenaWilliams.
Jasper Rose Hill: Jackson Daniel Boles.
Jasper Stringer: John CalebDavis, Jana Carol Graham and Cassidy Nicole King.
Jefferson Davis Bassfield: Alexis Mercedes Bowens, Amber Flois Clinton, RayeAnna Johnson and Blake
Timothy Manning.
Jefferson Davis Mount Olive: Jacqueline Montrice Griffith.
Jefferson Davis Oak Vale: Cameron Isaac Carter and Timothy Michael Dyess.
Jefferson Davis Prentiss: Christian Daniel Bryant, Valeska Ann Hoxie, Zachary Jamal Knox, MadisonKathrynMiller, Janie Carol Parish, Li'Terrance Hakeem Price, Sarah Elizabeth Sherman and Brendasia Curshe
White.
Jefferson Davis Silver Creek: Thaddeus J Funches.
Jefferson Davis Sumrall: Melanie Marie Ramos.
JonesEllisville: Audrey Dolores Arguello, Rainbow Ailze Britton, Kaitlin Abigayle Brumley, Makayla ShantaBurks, Madalyn Grace Bynum, Ty Stone Coleman, Antonicia N Collins, Alec Bryson Culbertson, Blake Davis, Xaviera Shantell DeLoach, Kaitlyn Faith Donald, Kayla Alicia Donald, Baileigh Alexandrea
Dougherty, Lauren Kinley Dungan, Daniel Patrick Frank, Rylee Elizabeth Gavin, Cortland Stewart Goff,
Mary KathrynHanna, John Isaac Hanna, Christopher John Hoodless, Tacora Monique Houston, Karlee RaeHusband, Kelby Renea Husser, Lexus Aryion Jackson, Houston Forest Johnston, Nerissa Monet Jones, Carter Allen Jones, Anna Grace King, Whitney Simone Kirksey, Andrew Tyler Lack, Alexis Fait Landrum, Zachariah Daniel Livingston, Jason Cade Locklear, Mikala Robin McCraw, Patricia LynetteMcCullum, Dalton Palmer Morgan, Mason James Morgan, Hannah Faith Morris, Savannah ElizabethMurray, Morgan Olivia Ottis, Ciera Joshia Payne, Peyton Dwayne Pitts, Timber Brook Prince, Perri AllysonPurvis, Darrel ConnerRoney, Haley Nicole Smith, Savanah Ashlynn Smith, Anna Caroline Smith, Amy
Marie Spears, Carrie Ann Tanner, Richard Ethan Tisdale, Cheyenne Adahlia Wheat, Ashlynn Taylor
Whitehead, Macey Alayna Windhamand Destiny Nicole Hooks.
Jones Heidelberg: Thomas Caleb Broadhead, Dylan Edward Foster and Jessica Ann Kelley.
Jones Laurel:Samantha Kaylee Braddock, Courtney GeneArrington, Wesley Augusta Austin, Cristal E. Bautista, Elizabeth Paige Beard, Thomas Anthony Bishop, Madisyn Layne Blackwell, Brittany Ann Bolden, Jahmeka Sahara Boyd, Brannon Tate Brett, Mason Allen Burger, Kaleigh Elizabeth Byrd, Dalton Lewis Byrd, Anna Nicole Caldwell, Jacob Christian Carter, Benjamin Gray Chancellor, Manning Mardale Chaney, Nicholas Addison Chesser, Colton Trey Clark, Ja'Niya S Conner, Kaneesha Lanee Cooley, James William Hiram Corley, Peyton Cole Craven, Anna Matia Creel, Samuel Brock Culpepper, Shane William Davis, Taylor Nicole Dearman, Adam Brian Dickey, Kaianna Marie Donato, Jonathan Mason Dry, Kailyn Gabrielle Dukes, Reagan Danielle Dukes, Alexis Raven Dykes, Daniel Wyatt Easley, Josie Katelyn Endl, Jennifer Balcazar Estrada, Raven D Evans, Sarah Lauren Hancock, John David Harrison, Mason Arthur Carl Hennis, Madison Alexandra Hill, Bryson Lott Hodge, Caitlyn Elizabeth Holifield, Trevor Reid Ishee, Amanda Geraldine James, Rayshawn C Johnson, JaCorey Ravionte Jones, Katelyn Elizabeth Kennedy, Michaela Gabrielle Knight, Laurie L Langley, Jo Taylor Pyeatt Lawrence, Kelsie Amanda Lawson, KaseyDanielle Logan, Richard Lee Lopez, Jameson Blake Maggard, Raysita Juliana Maharani, Taylor ElizabethManning,
Brock David Martin, Sara Ann Mattson, Rebecca Lynn Maxcey, Skylar Tyshae McCann, JakeriaDominicMcGilberry, Kaitlin Danielle McLain, Jessica Lauren Moffett, Kysam Rashaud Moody, Jeffrey MantrelPayton, Jacob Christopher Phillips, Olivia Raegan Pippin, Jana Lynn Pitts, Devionte Leshawn Powe, Dustin
HunterRasberry, Amber Nicole Rhodes, Bethany Carol Rigdon, Chelsea JenniferRobinson, Thomas ClarkScoggin, James Michael Smith, Elizabeth Renne Smith, Anthony Blake Stringfellow, Christy Lynn Sumrall, James Cole Sykes, Daniel Martin Tanious, Evan Makenzie Taylor, Courtney Danielle Thigpen, Bailey
Christine Touchstone, Mequandra LatraneseTwillie, Leah Brooke Walters, Hannah Madison Weems, Derrick Monroe Williams, Charles Tyler Williams, AhlamNabil Yahya, Daniel McPherson Yarnell, Melissa Brandy Yelverton and Amanda Taylor Yingling.
Jones Moselle: Ericca Sheyanne Bounds, Sarah Michelle Brownlee, Ronaldo Rosas Hernandez, Macy LeAnneKohnke, Taylor Danielle Patterson, Lizbeth Sanchez Paz, Dustin Fredrick Schexneider and Abbigayle FrankWithers.
Jones Ovett: Mackenzie Blaine Bounds, Hollie Grace Brooks, Hunter Blake Byrd, Alexis Renea Credeur, Kaitlyn Nikole Hendry, Kaleigh Riann Lister, Evan Burnell Lott, Raghan NicholeParish, Jennifer Danielle
Smith and Brandon CWalters.
Jones Sandersville: Robby Seth Scarbrough.
Jones Seminary: Richard Burton Bolewareand Denton Henry Bushman.
Jones Soso: TreqwanD'cauis Dai'qwan Breland, Preston John Coleman, Peyton Scott Flynt, Emily Grace Graves, Alek Luke Harper, Bethany Shae Logan, Priscilla Nicole Mata, Lela Katherine Papania, Kristiona LynnWilliams, Jason Charles Williams and Basilio H Yanez.
Lamar Hattiesburg: Sarah MichelleAnderson, Shelby LeeAnne Barrett, DeunkaMarie Batiste, Gregory ThomasBounds, Tyler Chance Cone, Ryan Nichole Craig, Tatum Camilla Crampton, Tiffany Katherine Dyal,
AlexusChanel' Floyd, BrianaLenee Frierson, Korina Kianna Hayes, Lekera Thyneice Hughes, Keiera Keyshawn James, Joshua Stephen Kemp, Jeremy Payton Kepper, Connor Louis Kubicki, Meagan Selene Langan, Mary Caitlin Lawler, Lucy Margaret Moore, Shekira Telai Owens, Michael Noah Post, Maggie Elizabeth Scott, Abby McGail Smith, Lane O Smith, Cayden Blake Soberoski, Christina BrianneTanner and Cassandra Kay Warden.
Lamar Lumberton:Penelope Anne Richardson.
Lamar Purvis: Makenzie Alyssa Baker, Frankie Dylon Chisholm, Mary Elizabeth Ellzey, James Parker Floyd, Melissa D Franzen, Jamie Leigh Hill, William Tyler Howell, Emily Bridgitte Matherne, Madison Joy
Morton and Mekennah GracePerkins.
Lamar Sumrall: Tiffany Sharee Barefoot, Holleigh Alyn Brock, Kayla Marie Broome, BlakneySeaborn Broome, Emily Jane Clement, Destaney Deighann Cooley, Whitney Michelle Cox, Tyler Kenzie Foles, Huntington
DavidHanberry, Bradley Wayne Lucus, Christian Reeves McGuffee, John Michael Payne and Jolie CarrollThrasher.
Lauderdale Collinsville: Hunter Ashland Eldridge and Jacob Andrew Mason.
Lauderdale Meridian: Reggi Gedeoni Pech and Alana Marshae Ruffin.
Lauderdale Toomsuba: Alicia La'Shae Williams.
Lawrence Monticello: Melissa Lorraine Errington, KaMyra Kwaneshae Leggett, Riley Catherine Powell and Jonathan Robert Reeves.
Lee Mooreville: Hallie Marienda Donald.
Leflore Greenwood:WesleyAlan Clayton.
Lincoln Brookhaven: Jerita Janae Baker, KeneishaQuyshaundriaBrotherns and Carlee Bess Nations.
Lincoln Wesson: Joslyn Edlanna Dunnigan.
Lowndes Columbus:Sara Anne Sadler.
Lowndes Crawford:Casey James Smith.
Lowndes Steens: Logan Kendall Canerdy.
Madison Canton: Jeremy Lamon Barnes.
Madison Canton: Laura Peyton Trammell.
Madison Flora: Talarya I. Jones.
Madison Madison: James Kade Dees and William McPherson Hicks.
Madison Pickens: Taneya Tatyana Enoch.
Madison Ridgeland:JefferyDonavon Lewis.
Marion Columbia: Carley Breann Broom, Logan Chance Forbes, Takidrea Kristiana Moses, FreddrickDanellPeters, James MichaelReagan and Natia Arlene Roberts.
Marion Kokomo: Megan LaShea Stogner.
Monroe Amory: Immanuel Devon Jones.
Monroe Nettleton: Coleton Wayne Ausbern.
Neshoba Philadelphia: Zybreshia Tra'un Lindsey.
Neshoba Union: Zachery Neal-Thomas Malone and Newton Hunter ScottStaton.
Pearl River Carriere: Salvador Antonio Morales.
Pearl River Picayune: Corinne Mariah Munson.
Pearl River Poplarville: Jill Bennett Hudnall and Kirkland Davis Trahan.
Perry Beaumont: Ja'Lin Kynsi Coaker, Dylan Jamon Johnson, Bryce Immanuel McDonald, Caitlin Nicole Robinson and Hanah Marie Tyree.
Perry McLain: PaigeAyaniah Fairley.
Perry New Augusta:Tyree Jordan Bolton.
Perry Petal: Lynda Elizabeth Bazor, DavidFranklin Byrd, Caroline Paige Cameron, Santana Michelle Brady Ishee.
Perry Richton: Adam Stanton Backstrom, Samantha Dusty June Brown, Liberty Caitlin Byrd, Mackenzie LorianeClark, Edward Hayden Cowart, Anna Elizabeth Draughn, Julia Mari Fairley, Tyler Scott Graham, David
Ray Hallman, Emerald Montana Meadows, Eryn Baili Meadows, Micah Daniel Nowell, Taylor Gaile Pittman, Alexandra Marie Smith, Charles Dale Strickland, Nataurean Jamier Tyreese Watts and Allison Brooke Wigley.
Pike McComb: Jasmin N Hamilton and Bridgette Alexis Irland.
Pike Summit:Jamie Claire Taylor.
Rankin Brandon: Katelyn MadisonBurnette, Victoria A Carter, AndrewTompkins Hill, MayaJiselle Jones,
Courtney Allysa Sims, Brooklyn Leigh Smith and Niya Danielle Stapleton.
Rankin Mendenhall:AshleyLouiseAllen.
Rankin Pearl: Kristi Danielle Bishop and Joselynn Rose Kennedy.
Rankin Pelahatchie:Haley Elizabeth Hanson.
Rankin Richland: Olivia Day Ward.
Scott Lake: Caleb Rahsaun Gray.
Scott Morton: Maybelin Eunice Lopez.
Simpson Braxton: Joshua Allen Freels, Tajma BreAnna Hall and Nicholas JarodMay.
Simpson Harrisville: Keyanna ArieHolliday and Roantonio Jamareion Hollins.
Simpson Magee: Elisa Danielle Bryant, Elecia Janaysa Campbell, Isaiah VincentChapman, Taylor Anne Gates, Brady Hamilton Kemp, Shamaia Monsahe Norwood, Kyle Andrew Russell and Myrtis Lee Smith.
Simpson Mendenhall: Logan Bryant Chapman, Jenny Marie Deal, Ella Rene Gibson, Jonah Leandre Sterling and Katie L Wallace.
Simpson Mount Olive: Morgan Savanah Malley.
Simpson Pinola: Ja'Kayla Vaniece Stringer.
Smith Bay Springs: Cully Jordan White.
Smith Magee: Madison Taylor Bryant and Sharon M Price.
Smith Mize: Caleb Edwin Bass, Joshua Heath Blakeney, Laylee Beth Burchell, Weston Neil Burney, Anthony
Blake Hall, Nikki Marie Hough, Kaylee Lauren Jones, Criston Abbagail Little, Alexander Paul Little, Kara Lynn Lowe, Kaylee Elizabeth Luckey, Kristopher Bailey McGill, Allie Nicole Strickland and JonathanSeth Sullivan.
Smith Mount Olive: Danny Kash Miller and Christina Virginia Thornton.
Smith Pulaski: Jessica D'Anna Fails.
Smith Raleigh: Madison Lane Bailey, William Travis Bunyard, Cynthia Bonnie Davis, Angela Brooke Phillips,
Anessia SierraPickering, Zackary Paul Smith and Amanda Ann Stevenson.
Smith Stringer: Joshua Adam Dixon.
Smith Taylorsville: Brandi Monique Agee, AlexisMakelia Booth, Wilfred Earl Bridges, Summer BrookeDaverson, Blaine Haskin Eaton, Dalton Connor Garris, Kristin Brooke Holder, Beron Latrail Keyes,
Nikki Deann Pitts and Tycarius D Roberts.
Stone Perkinston: Raven Cordia Blackwell.
Stone Wiggins: Drew Mitchell Stanley.
Union New Albany: Jatyjia Clarice Jones.
Walthall Tylertown:Cynthia Elizabeth Anders.
Warren Vicksburg:Nicholas George Anderson, GregoryT Hayden, Roderick Deone Montay Hicks and Anna-ClaireElizabeth McKellar.
Wayne Buckatunna:Alexander Kyle Dailey, Chance Addison Gossett, Jake Wesley Humphrey, Lakeryia Ivia
Lacey, A'LeaDynise Rogers and Justin Owen Walley.
Wayne Clara: BryceAveryMason.
Wayne Shubuta: Lauryn Paige Loper.
Wayne State Line: Amber AvionnaDavis, Hayden Scott Revette and Alantra Shunya Woulard.
Wayne Waynesboro: Jennifer LeAnn Bonner, Cody RyanBoyles, Kortney ShyAnne Bunch, Jace KoleBusby, DakotaWayneCarlisle, Curtis D Chambers, AnnahKatherine Clay, Carley Madison Cochran, Bryce
LelandCooper, Kaylee Breanna Davis, Joslynn Jamel Davis, Austin Daniel Ellzey, Currionte Key'Shun Evans, Tallulah Adaline Fox, Calexis Deon Frost, William David Gaines, Jasmine Cadeshia Gandy, William Austin Ganus, LaShandra Shantell Glover, Kiara SymoneHall, RyeashiaDeanna Hayes, Demarcus LaDouglas Henderson, Bryce Kendrick Hill, Sydney Alexis James, Caroline Elizabeth Jones, John Alec
Lewis, Gabriele Madison Lipps, Tammie Corrina Lofton, LeAnna Mae McCollough, Shatissa Adriuna
McFarland, Jessica Nicole Mills, Olivia Faith Mills, Cara Brooke Phillips, LexusD'Anne Pitts, Kelton RussellPitts, HarleighKeara Roberts, Kandace Monicia Russell, Kaitlyn Elizabeth Walley and Christian Danielle Whisenhunt.
Wilkinson Centreville: Raineshia Symone Hunt.
Winston Louisville: ManyiaD'Ovion Taylor and Daylen Rashad Gill.
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